Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 3 heures

Comme l'avait indiqué Imaz Press Reunion, selon un arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 2017, le préfet de région ne peut cumuler la casquette d'autorité décisionnaire d'un projet et d'autorité environnementale, annulant de fait un décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale et annulant ainsi la disposition du Code de l'Environnement (IV de l'article R.122-6) qui confiait aux préfets de région la fonction d'autorité environnementale. Cette décision n'est pas sans conséquence à La Réunion où toutes les procédures relatives à l'ouverture de carrières pour la nouvelle route du littoral pourraient être frappées d'irrégularité. Un véritable coup de frein pour l'ouverture des carrières, et donc pour la chantier de la NRL.

Comme l'avait indiqué Imaz Press Reunion, selon un arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 2017, le préfet de région ne peut cumuler la casquette d'autorité décisionnaire d'un projet et d'autorité environnementale, annulant de fait un décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale et annulant ainsi la disposition du Code de l'Environnement (IV de l'article R.122-6) qui confiait aux préfets de région la fonction d'autorité environnementale. Cette décision n'est pas sans conséquence à La Réunion où toutes les procédures relatives à l'ouverture de carrières pour la nouvelle route du littoral pourraient être frappées d'irrégularité. Un véritable coup de frein pour l'ouverture des carrières, et donc pour la chantier de la NRL.