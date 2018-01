Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 24 janvier 2018 :



- Les procédures relatives aux carrières remises en cause - NRL : Un avenir qui s'écrit en pointillé

- Les agents réunionnais bloquent les centres de détention - Détenus radicalisés, insultes, violences : le ras-le-bol des surveillants de prison

- 17 villes sur 24 changent de rythme - Les communes satisfaites du retour à la semaine de 4 jours

- Le Département soutient les agriculteurs - Les aides agricoles européennes simplifiées et revalorisées

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "causer des difficultés, faire des manières"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Une journée ensoleillée et humide

