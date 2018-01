Si l'annulation de l'ensemble des actes du préfet concernant les procédures d'ouverture des différentes carrières de l'île se confirmait, ce serait un véritable coup dur pour le chantier de la nouvelle route du littoral dont l'avenir commencerait à s'écrire en pointillé.

Le surcoût de la NRL était déjà un premier coup dur pour le chantier. Alors que Didier Robert, président de Région, avait promis à maintes reprises, parfois la main sur le cœur, qu’il n’y aurait pas de surcoût pour ce chantier, les élus du conseil régional furent contraints et forcés de valider le 28 novembre 2017 une rallonge de 250 millions d’euros pour ce chantier.

Deux raisons étaient avancées : " la constitution des provisions pour risques et aléas sur les marchés de travaux en cours d’exécution sur les ouvrages maritimes " et " les mesures environnementales nouvelles ou complémentaires qui s’imposent ".

Les ingénieurs ou ingénieux politiciens en charge de ce dossier étaient-ils visionnaires au point d’anticiper l’arrêt du Conseil d’Etat qui allait tomber quelques jours plus tard, le 6 décembre 2017 ?

Selon cet arrêt, le préfet ne peut cumuler la casquette d'autorité décisionnaire d'un projet et d'autorité environnementale. Cette compétence est dévolue à la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) directement rattachée au ministère de l'environnement. Conséquence, toutes les procédures engagées en vue de l’ouverture des différentes carrières d'extraction de roches massives en vue d’alimenter le chantier de la NRL sont entachées d’irrégularité, puisque signées par le préfet. C'est là clairement un aléa sur les marchés de travaux, conséquence de mesures environnementales nouvelles.

" C’est un retour à la case départ ", comme le rappelle très justement la conseillère régionale d’opposition, Karine Nabénésa. Sauf que ce retour à la case départ pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’avenir de cet axe routier, notamment l’impossibilité pour le groupement en charge du chantier de recourir aux roches massives des carrières de l’île.

En effet, compte tenu des délais et de la lourdeur des procédures, et quand on sait que les premières évocations relatives aux carrières remontent à 2014, soit 4 ans, tout reprendre à zéro impliquerait un allongement des délais et donc de la livraison du chantier, sensé s’achever en 2020, voire 2021. Autant dire que la Région ne peut plus vraiment compter sur les carrières pour mener son projet jusqu'à son terme, à moins de consentir à des retards susceptibles d'engendrer des surcoûts monstrueux.

Est-ce à dire que cette décision du Conseil d’Etat signe l’arrêt de mort du chantier de la NRL ? Les automobilistes réunionnais devront-ils finalement se contenter d’une seule portion de cette nouvelle route ? S’il est trop tôt pour s’avancer, il est certain que l’avenir de cette route semble s’assombrir. A moins que l’hypothèse d’une importation des roches soit remise sur la table, hypothèse à laquelle devraient guère gouter les transporteurs. C'est donc, avec l'insoluble problème de la route de Cilaos et la fermeture récente de l'actuelle route du littoral, un nouveau casse-tête pour Didier Robert dont l'année ne semble pas débuter sous les meilleures auspices.

Nous avons tenté de joindre le service communication de la Région afin de lever le voile sur ces interrogations. En vain, le conseil régional n'a pas donné suite à nos demandes...

