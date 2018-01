Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 2 heures

"Les travaux vont prendre du retard", a reconnu Dominique Fournel, conseiller régional en charge du projet de la nouvelle route du littoral (NRL), ce mercredi 24 janvier 2018 lors d'une interview accordée à Réunion1ère TV. En cause, selon l'élu, la remise en cause possible des procédures relatives à l'ouverture des carrières afin d'alimenter le chantier en roches massives suite à une décision du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 2017.

