Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

Drôle de scène ce mercredi 24 janvier 2018 en début d'après-midi. Quelques dizaines de jeunes protestent contre les déchets non ramassés à cause de la grève illimitée entamée chez Nicollin. Ils barraient le rond-point citronnelle à l'aide de... poubelles pleines d'ordures. En raison de ce mouvement social, les bacs ne sont pas collectés depuis dans les communes de La Possession, du Port et de Saint-Paul. Les calendriers de collectes sont eux respectés à Trois-Bassins et à Saint-Leu. (Photo Radar 974/Bruno Clota)

