Pour ce mercredi 24 janvier 2018, Météo-France nous dit que la journée sera encore ensoleillée le matin puis humide voire pluvieuse dans l'après-midi. Retrouvez le bulletin complet ci-dessous :

La journée débute à nouveau sous le soleil, même si quelques nuages trainent sur les côtes Est de l'île, mais sans conséquences.

Les nuages se développent classiquement en cours de matinée sur les pentes de l'île. Des éclaircies résistent un peu plus longtemps du côté des cirques et des hauts sommets, et le littoral reste pour le moment épargné.

L'après-midi, la couverture nuageuse recouvre graduellement l'intérieur de l'île, et les averses de saison se déclenchent sur le relief. L'atmosphère s'humidifie un petit peu plus, et quelques averses localement orageuses sont possibles. Quelques éclaircies résistent sur le littoral Nord-Est. Ailleurs, les nuages s'étalent progressivement vers la mer, et quelques averses sont possibles sur les côtes Nord-Ouest et Ouest.

Les températures maximales atteignent 29 à 32°C sur le littoral, 25 à 27°C dans les cirques et 20°C au Volcan.

Le vent est faible à modéré de Sud-Est, avec un régime de brises dominant. Quelques rafales entre 30 et 40 km/h sont possibles en cours de journée vers Saint Pierre ou l'Étang Salé.

La mer est localement forte par houle modérée de Sud-Sud-Ouest entre 2,5m et 3m du Sud de la Pointe des Galets jusqu'à la Pointe de la Table. La mer est peu agitée sur le littoral nord.



