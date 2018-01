Des éboulements incessants sur la route de Cilaos, un chantier de la nouvelle route du littoral qui a du plomb dans l'aile, Berguitta qui noie le Sud de l'île, l'actualité ne manque pas en ce début d'année 2018. La classe politique dans son ensemble réagit, s'agite, voire même cogite. Manque à l'appel une personnalité, et non des moindres, le président de Région, Didier Robert, dont le silence inquiète grandement au sein de notre rédaction. Compte tenu de la masse de travail d'un président de Région, nous imaginons aisément que l'élu est sous l'eau, sans mauvais jeu de mot. Aussi, avons-nous décidé de lui écrire cette lettre, afin de prendre de ses nouvelles.Quatre ans après le lancement du projet, le super-catamaran Maloya a fait sa première sortie en mer ce mercredi 24 janvier 2018. Propriété de la société FestiYacht de Bourbon, le bateau avait fait l'objet d'une polémique après qu'une subvention en sa faveur avait été votée par le Conseil Régional en 2015. Sa première croisière touristique se fera ce vendredi.La direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI) rappelle dans un communiqué la réglementation à propos de la pêche des capucins nains. Les contrevenants ne respectant pas certaines règles s'exposent à 22 500 euros d'amende. (Photo d'illustration)Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "lâche moi les baskets"Pour ce jeudi 25 janvier 2018, Météo-France prévoit un temps maussade et pluvieux pour l'ensemble du département. Des nuages dans la matinée, et des pluies l'après-midi. Nous publions ci-dessous l'intégralité du bulletin :