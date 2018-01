Pour ce jeudi 25 janvier 2018, Météo-France prévoit un temps maussade et pluvieux pour l'ensemble du département. Des nuages dans la matinée, et des pluies l'après-midi. Nous publions ci-dessous l'intégralité du bulletin :

La Réunion se réveille sous un ciel maussade et pluvieux sur l'Est et la façade Ouest. Au fil des heures, la couverture nuageuse déjà bien présente, continue de se densifier, le soleil a peu de chance de percer cette épaisse couche.

A la mi-journée, les pluies se généralisent à l'ensemble du département, épargnant à peine le Nord de l'île. Localement, entre Saint-Paul et Saint-Gilles, les pluies se font plus intenses. Le temps continue de se dégrader le long de la façade Ouest et Sud durant l'après-midi. Le Nord et l'Est ne sont pas en reste, mais les pluies sont moins soutenues.

Le vent de Nord-Est est faible à modéré avec des rafales sur le Sud-Est et le Nord-Ouest de l'ordre de 30 à 40 km/h. La mer est agitée à localement forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. La houle de secteur Sud continue de s'amortir.

Les températures maximales sont comprises entre 28 et 31°C sur le littoral et entre 17 et 25°C dans l'intérieur des terres.