En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur une grande partie de La Réunion dans la nuit du jeudi 25 janvier au vendredi 26 janvier 2018 la route du littoral va être basculée sur ses voies côté mer. Une impressionnante cascade ayant submergé les voies côté falaise à quelques centaines de mètres du tunnel donnant accès à Saint-Denis, la Direction régionale des routes (DRR) a envisagé de dévier la circulation par la route de la Montagne dans le sens la Possession - Saint-Denis. Les pluies s'étant calmées au lever du jour, une décrue rapide s'est produite et la DRR a finalement décidé de renoncer à une déviation du trafic par la Montagne dans le sens ouest - nord. Inondé, le tunnel du Cap Bernard à l'entrée de Saint-Denis a été rouvert à la circulation. Des embouteillages sont à prévoir. La route du littoral avait rouvert sur quatre voies jeudi soir (Photo archives)

• 10h28 - Sur la RN1 Route du Littoral, suite aux dernières précipitations, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession. Elle se fait sur 1 voie vers l’Ouest et 2 voies vers le Nord. Une gestion est en cours pour affecter 2 voies en direction de l’Ouest et 1 voie dans le sens inverse.



• 9h10 - Des images impressionnantes filmées dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route du littoral :







• 8h01 - Les équipes de la Direction régionale des routes nous indique que la réouverture du tunnel du Cap Bernard va se faire dans les minutes à venir. Il y a désormais près de 11 km de bouchons entre La Possession et Saint-Denis.



• 7h25 - Quasiment toute la route du littoral est embouteillée dans le sens ouest - nord. Les bouchons commencent à la Ravine à Malheur. 10 km d'embouteillages sont notés

• 7h00 - Il y a maintenant 8 km de bouchons avant d'arriver à Saint-Denis. Le tunnel est toujours fermé.

• 06h50 - L'engin de basculement a recommencé à avaner. La direction régionale des routes demandent aux automobilistes de différer leur départ afin de ne pas se retrouver bloqués dans les embouteillages sous la falaise

• 06h43 - L'engin de basculement n'avance plus. Il serait bloqué par un bloc difficile à déplacer. La circulation se fait toujours sur quatre voies. Le trafic se retrécit toutefois sur une voie à l'entrée de Saint-Denis où la circulation est déviée par le pont Vih San. Les embouteillages s'aggravent et les voitures sont arrêtés sous la falaise gorgée d'eau par les pluies de ces derniers jours

• 6h30 - Les embouteillages dans le sens la Possession - Saint-Denis commencent un peu avant la Grande Chaloupe. Il y a 6,5 km de bouchons (Photo Facebook/radar974/Anthony Pongerard)

• 6h20 - Le nettoyage du tunnel est toujours en cours. La circulation dans le sens la Possession - Saint-Denis était déviée par le pont Vih San

• 6h00 - Les engins de basculement sont entrés en action vers 6 heures et le basculement devrait être effectif vers 8 heures.

• 5h30 - Une décrue de la cascade située avant le tunnel s'amorce à la suite d'une accalmie des pluies. Les chaussées inondées commencent à s'assécher

• 5h00 - Les voies coté montagne sont inondées peu avant d'arriver à Saint-Denis par les eaux déferlant d'une cascade. Des automobilistes sont bloqués dans le tunnel donnant accès à Saint-Denis (Photo Facebook/radar974/Mickaël Mdn)

Ce qui s'est passé

Comme cela avait été le cas lors des fortes pluies générées par le passage au large de l'île de la tempête Ava, le tunnel donnant accès à Saint-Denis a été inondé très tôt ce vendredi. Plusieurs véhicules ont été immobilisés par de grosses flaques d'eau. De fait, derrière eux la circulation a été bloquée et des automobilistes se sont retrouvés sous la falaise gorgée d'eau et sur des voies submegées par une grosse cascade.

La situation étant inquiétante, la direction régionale des routes a déclenché le basculement de la circulation côté mer dans le sens Saint-Denis - la Possession et a envisagé une déviation par la route de la Montagne pour le trafic entre la Possession et Saint-Denis.

Cette décision n'a finalement pas été prise. Les pluies se sont calmées ce qui a entrainé une décrue rapide de la cascade et un assèchement relatif des chaussées.

Pour rappel

Pour rappel, dans la soirée de jeudi, de grosses pluies, souvent accompagnées de violents orages ont commencé à s'abattre sur plusieurs secteurs de l'île placée en vigilance fortes pluies et orages par Météo France. Une cinquantaine d'impacts ont été relevés aux alentours de Saint-Leu jeudi en début de soirée. Au même moment "il a été mesuré 101 mm aux Colimaçons (Saint-Leu), 93 mm dans les hauts de Saint-Leu et 75 mm au Dimitile (Entre Deux).

