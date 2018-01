Suite aux différents évènements météorologiques, le réseau routier a été fortement détérioré dans le sud. Par conséquent, le ramassage scolaire subira des perturbations sur l'ensemble des communes du territoire de la CIVIS lors de la rentrée, ce lundi 29 janvier 2018. Nous publions ces perturbations ci-dessous.

SAINT-PIERRE



Chemin Stéphane : des retards conséquents sont à prévoir.

Chemin Boissy partie haute et partie basse : des retards conséquents sont à prévoir.



• SP39B

• SP40B

• SP41A

• SP48B

• SP49A

• SP49B



SAINT-LOUIS



Chemin Dejean : la prise en charge et la dépose se feront à l’intersection du chemin Dejean et de la ligne Chevalier pour toutes les lignes de ce secteur.

Chemin Pièce Louise (Bellevue) : des retards conséquents sont à prévoir.

Chemin Pièce Jeanne : ramassage normal.



L’ETANG-SALE Chemin de l’Entre-Deux : pas de ramassage



• ES09A

• ES10A

• ES10B

• ES16B



CILAOS

Au départ de Cilaos Ville et du Petit-Serré.



Cilaos / Petit Serré vers Saint-Louis : AUCUN.

SERVICE compte tenu de la fermeture de la RN5.



• SL08B

• SL10A

• SL25A

• SL16A (Départ d'Ilet à Furcy)

• Ligne 60

• EX16A

• EX17A

• CI03A

• CI04A

• CI05A

• CI06A



LES AVIRONS Fond Creux : Pas de ramassage



• AV02A

• AV03A

• AV04A

• AV13A



PETITE-ILE Secteur des Platanes : retards à prévoir sur toutes les liaisons



• EX12A Départ "Rue des Fleurs de Jades" à Petite Ile

• SP19A Départ à l'arrêt "Ecole Primaire des Platanes



Enfin, il vous est conseillé de vous tenir informé de l'évolution de la situation s'agissant notamment de CILAOS via le numéro du standard de SEMITTEL : 0262 55 40 60.