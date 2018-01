À la fin du mois de janvier 2018, l'antenne parisienne de l'IRT (Institut Régional du Tourisme) quitte ses locaux situés rue de la Boétie. Direction Montparnasse pour des bureaux, certes plus petits, mais surtout au loyer moins élevé. Le précédent bâtiment fraîchement rénové à grand prix, devrait être revendu par la collectivité.

Nouvelle maison pour l’antenne de l’IRT à Paris. Fini le vaste espace situé rue de la Boétie dans la capitale et direction Montparnasse, dans les locaux occupés par la compagnie aérienne Air Austral.

"On aura beaucoup moins de place" prévient Stéphane Fouassin, président de l’institut. Il n'y aura, par exemple, plus d'espace d'accueil du grand public, précise une membre de l'équipe parisienne sur son Facebook. Mais, pas de panique ! Les demandes seront toujours traitées... par téléphone.

Moins de place, mais plus d’économies ! La différence entre les deux loyers est flagrante : ce déménagement permettrait à l’IRT de réaliser environ 35 000 euros d’économies par an, assure Stéphane Fouassin. Une somme non négligeable.

Le déplacement peut cependant interpeller. En effet, des travaux ont été menés pendant trois ans dans les bureaux situés rue de la Boétie. Depuis 2014, la Région – propriétaire du bâtiment – s’est affairée à effectuer une rénovation dont le coût s’est élevé à plus de 600 000 euros. Mais Stéphane Fouassin le précise : la revente du local permettrait à la collectivité d’en ressortir gagnante, d’un point de vue financier. Ces travaux auraient donc servi à une revalorisation du site. La finalité probable devrait donc être une revente prochaine du bâtiment par la Région.