Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Dans un communiqué envoyé ce vendredi 26 janvier 2018, l'Académie de La Réunion "compte-tenu des conditions dégradées de déplacement, des difficultés d'approvisionnement du cirque et dans un souci de sécurité des élèves et des personnels, le recteur de l'académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, en accord avec l'ensemble des autorités publiques, informe les familles et les personnels de l'éducation nationale, du report de la reprise des classes au lundi 5 février 2018 pour les écoles et le collège de Cilaos".

