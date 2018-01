Après le fort épisode pluvieux et orageux de la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 janvier, le temps reste humide sur le département. Ce vendredi après-midi, le ciel restera gris avec des pluies qui devraient toucher l'ensemble de l'île. Pour samedi et dimanche, le littoral verra le temps s'améliorer pendant qu'il continuera de pleuvoir sur l'intérieur de La Réunion.

Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France, "ce vendredi après-midi sera encore marqué par un ciel gris et des pluies sur l'ensemble de l'île". À 12 heures, il pleuvait à Sainte-Marie, aux Avirons et dans l'intérieur du département. Quelques orages seront encore localement présents "mais beaucoup moins forts que la nuit passée".



Pour samedi, "la situation va commencer à s'améliorer" avec "un temps ensoleillé sur le littoral au matin et quelques averses en après-midi", mais "toujours des nuages et de la pluie pour l'intérieur de l'île". Dimanche, le temps s'améliore encore avec "toujours du beau temps sur le littoral" et de "la pluie pour l'intérieur". Les températures "resteront elles dans les normales saisonnières".



Le beau temps sera de retour pour l'ensemble de l'île lundi, "pour la rentrée scolaire".



hf/www.ipreunion.com