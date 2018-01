Selon Météo France il devrait faire plutôt gris et des pluies sont encore à attendre ce vendredi 26 janvier . Nous publions ci-dessous les prévisions des météorologues

Des éclaircies sont présentes en début de journée, mais rapidement dans une masse d'air restant chaude et instable, les nuages se développent sur les pentes et hauteurs du département. Au fil des heures, ces nuages deviennent gris. Des averses localement orageuses ainsi que localement soutenues, se déclenchent avec une préférence pour les régions Ouest et Sud-Ouest mais le risque est présent sur l'ensemble de l'île.

Un vent modéré de Nord est présent sur la côte Ouest et sur le littoral oriental du Volcan. Ailleurs, les brises sont en place.

La mer est peu agitée à agitée par la petite houle de secteur Sud.