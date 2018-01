BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 27 janvier 2018



Éboulements sur éboulements : l'enfer de la route de Cilaos fermée à la circulation depuis le 18 janvier

Un nouvel éboulement se produisait sur la route nationale 5 (RN5) de Cilaos ce vendredi après-midi 26 janvier 2018 entre Ilet Furcy et le Petit Serré, coupant la circulation et provoquant l'interruption des convois dans le sens descendant et montant. Impossible pour les habitants de quitter le cirque ou de rentrer chez eux. Des pierres tombaient sur la chaussée la veille dans le secteur des Aloès. Là où trois éboulis avaient déjà eu lieu le mercredi 24 janvier. À quand le prochain ? Une question légitime synonyme de véritable enfer routier. Depuis les dégâts causés par Berguitta le 18 janvier dernier, l'axe reste interdit aux véhicules. (Photo d'archives)

Un mois de janvier compliqué sur la route du Littoral

Ce mois de janvier 2018 n'a pas été facile pour les usagers quotidiens et obligés de la route du Littoral. Fortes pluies, dégringolade de cascades, forte houle... s'enchaîne alors forcément le traditionnel ballet entre basculement et fermeture. Ce samedi 27 janvier 2018, la route est encore basculée sur les voies côté mer.

[VIDÉOS] Les voeux du député - Thierry Robert sera candidat à la Région en 2021

Le député Thierry Robert présentait ses voeux à la presse ce vendredi matin 26 janvier 2018 dans un hôtel de Saint-Leu. L'occasion d'aborder les élections régionales en 2021 où il affirme vouloir être candidat, "le retard" du chantier de la Nouvelle route du littoral et la politique sur le plan national... (Photo RB/Imaz Press)

Colombie - Dans les mines d'émeraude, des femmes battent en brèche le machisme

Longtemps, les femmes ont été interdites dans les mines de Colombie, par superstition. Elles devaient se contenter de la quête improbable des précieuses pierres dans les déchets de terre noirâtre rejetés des galeries. Mais les temps ont changé: elles battent aujourd'hui en brèche le machisme au fond des mines.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "une bibliothèque"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "une bibliothèque"

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil revient



Pour ce samedi 27 janvier 2018, le soleil fait son retour sur une bonne partie de l'île. Dans l'intérieur de l'île, les pluies seront toutefois toujours présentes. Le bulletin complet de Météo-France :