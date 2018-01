Publié il y a 4 heures / Actualisé le Mercredi 24 Janvier à 18H01

A l'initiative d'une bande de dalon racontèr, un pique-nique culturel est organisé ce samedi 27 janvier 2018 sur la plage de l'Hermitage (entre le Lux Hôtel et le restaurant plage Varangue du lagon). Auteurs, slameurs, racontèr, musiciens, etc sont les bienvenus. A découvrir également des ateliers d'écriture et ateliers de dessin. L'après-midi commencera à 16 heures avec l'atelier d'écriture de l'association Lilomots.

