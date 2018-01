Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Mais qui sera la plus belle volaille ? Le salon du concours national de la poule... et oui, ça existe en Angleterre. Oli Scarff, photographe pour l'AFP (Agence France Presse) l'a couvert à trois reprises. Il raconte, en mots et en photos, une expérience qu'il défend bec et plumes.

Mais qui sera la plus belle volaille ? Le salon du concours national de la poule... et oui, ça existe en Angleterre. Oli Scarff, photographe pour l'AFP (Agence France Presse) l'a couvert à trois reprises. Il raconte, en mots et en photos, une expérience qu'il défend bec et plumes.