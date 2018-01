"L'eau arrivera progressivement dès ce soir dans tous les foyers de la commune" indique la mairie du Tampon ce samedi 27 janvier dans un communiqué. "La population est invitée à remplir leur citerne et réserve individuelle car le réseau est encore fragile et nous ne sommes pas à l'abri d'une panne électrique ou d'un aléa météorologique" est-il expliqué dans le communiqué.

Par mesure de sécurité le plan citerne est maintenu. Les travaux lourds et dangereux continuent jusqu’à la réparation complète des canalisations.



Pour rappel la rentrée scolaire se fera normalement lundi prochain. Le Maire du Tampon remercie les tamponnais pour leur patience et leur courage dans cette épreuve qui a été difficile et félicite les équipes communales et de Sudeau qui ont travaillé nuit et jour pour rétablir l’eau au Tampon.



www.ipreunion.com