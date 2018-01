Dans un communiqué de ce vendredi 26 janvier 2018, le maire de la commune de Saint-Louis Patrick Malet fait le point sur la situation à Petit Serré et Ilet à Furcy suite à la fermeture de la RN5 Route de Cilaos. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

Dès hier, le maire de Saint-Louis a sollicité une réunion collective État, communes, Région afin de déterminer les mesures à mettre en place pour garantir le désenclavement de Petit Serré et d’Ilet à Furcy pendant la période de travaux sur la RN 5. Cette réunion s’est tenue ce matin en présence de tous les acteurs.



Dans un premier temps, il convient de saluer l’implication de tous dans la recherche de solutions et particulièrement celle de la région qui œuvre pour un retour à la normale rapide. Les conditions météorologiques et l’état de la falaise rendent difficiles la progression des travaux.

En ce qui concerne particulièrement la population de Petit Serre et d’Ilet a Furcy, plusieurs questions ont été abordées. Sur le plan sanitaire tout d’abord, une équipe médicale du SDIS a été dépêchée sur place cet après midi afin d’évaluer les besoins de la population en soins médicaux et en médicaments.



L’enlèvement des ordures ménagères a également fait l’objet d’échanges avec les services de la Civis qui ont déjà collecté les ordures ménagères ce matin. L’engagement est pris de maintenir le planning tel qu’il existe en temps normal pour les ordures ménagères qui demeurent pour le moment la priorité.



En ce qui concerne les denrées et l’approvisionnement en eau, la population a été ravitaillée à plusieurs reprises par la ville de Saint-Louis qui prévoit un autre ravitaillement demain matin. D’autres solutions sont actuellement à l’étude en partenariat avec la mairie de Cilaos et elles vous seront communiquées en fonction de leur état d’avancement.



Enfin, en ce qui concerne la rentrée scolaire, le recteur s’oriente vers un report de la rentrée d’une semaine pour les élèves de nos deux quartiers. Des informations régulières seront données aux habitants de Petit Serre et d’îlet à furcy au fur et à mesure qu’elles me parviendront.



