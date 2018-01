L'hôtel Apolonia fermait en 2005. Les travaux de la résidence de tourisme quatre étoiles Santa Apolonia étaient lancés ce jeudi 25 janvier 2018 à Saint-Leu. La livraison et la mise en exploitation reste prévues pour 2019.

À quoi va ressembler la rénovation de ce bâtiment ? 100 appartements équipés du T1 au T4 soit 150 lits seront construits. Les tarifs vont démarrer à partir de 75 euros la nuit. Coût des travaux : 10 millions d’euros et 2 millions d’euros de mobilier.

Le groupe Opale propriétaire du Santa Apolonia espère 8 millions d’euros de retombées économiques et atteindre le chiffre de 35.000 nuitées par an. Côté surface : on compte 8000 mètres carrés de surface brute dont 5000 m2 de surface utile. 139 places de parking seront disponibles dont 82 nouvelles. 30 emplois directs seront crées durant les travaux.

Ce projet était commercialisé en 2017 au salon de la maison avec 3/4 des logements réservés par 80 % d’investisseurs locaux. Le chantier va durer de 16 à 18 mois. L’élaboration de ce projet date du premier semestre 2017. Et les études techniques du second semestre 2017.

