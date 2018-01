L'océan va mal - En 2017, 95% des tortues marines récupérées par Kélonia ont ingéré du plastique

Co-écrit par Brigitte Croisier, Geoffroy Géraud-Legros et Bernard Idelson, l'ouvrage "Paul Vergès en récits : Analyses croisées d'une vie politique" est sorti le 8 janvier en librairie. À partir du dernier entretien accordé par Paul Vergès avant sa disparition en novembre 2016, l'ouvrage ne se veut pas "un livre hommage" mais bien une réflexion sur 70 ans de politiques réunionnaises. Entretien avec les trois auteurs.

L'hôtel Apolonia fermait en 2005. Les travaux de la résidence de tourisme quatre étoiles Santa Apolonia étaient lancés ce jeudi 25 janvier 2018 à Saint-Leu. La livraison et la mise en exploitation reste prévues pour 2019.Le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) cyclones de La Réunion a baptisé ce samedi 27 janvier à 22 heures la forte tempête tropicale Cebile se situant ce dimanche 28 janvier à 4 heures à 3.170 km du département, et à 4.240 km de Mayotte. Comme l'indiquent les prévisions de trajectoire de Météo-France, le phénomène devrait rester très loin des terres habitées. (photo Météo France)

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "se dépêcher, aller à grand pas"Pour ce dimanche 28 janvier 2018, le soleil retrouve sa place sur une grande partie de l'île. Quelques averses sont à prévoir dans le cours de l'après-midi sur les hauts et dans l'intérieur de l'île. Le bulletin complet de Météo-France :