Nichée à flanc de falaise, la centrale hydroélectrique de Takamaka n'en reste pas moins un site représentant près d'un tiers de la production énergétique d'EDF à La Réunion. Visite dans les coulisses d'EDF et dans les entrailles de l'île, où des milliers de tonnes d'eau se déversent chaque jour pour fournir l'électricité à la population.

Dans la vallée de Takamaka se cache aux yeux de tous l'un des onze sites de production d'EDF à La Réunion. Quasiment inaccessible -atteignable en hélicoptère ou par une route réservée- la station hydroélectrique mise en service en 1968 est toujours à l'œuvre 50 ans après pour fournir entre 15 et 20% de l'énergie totale d'EDF aux Réunionnais. Et pour cause, son fonctionnement dépend des pluies : "l'hydroélectricité, c'est la première énergie renouvelable de l'île" clame Frédéric Cellier, responsable de production du fournisseur sur le département.



hf/www.ipreunion.com