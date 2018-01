Les artisans réunionnais ont jusqu'au 15 février prochain pour s'inscrire. Dans le cadre du concours ateliers d'art de France 2018, la préfecture de La Réunion lance un appel à candidatures à tous les professionnels des métiers d'art du département. (photo d'archives)

Le concours ateliers d’art de France met en lumière la vitalité artistique et les savoir-faire détenus par des professionnels des métiers d’art dans chacune des régions françaises.



Ce concours est ouvert à tous les professionnels des métiers d’art exerçant sur le sol français et dont l’atelier est situé dans la région pour laquelle ils postulent. Ils ont la possibilité de concourir avec une œuvre de création ou de patrimoine, réalisée en solo ou en duo, après le 1er janvier 2016 et qui n’a pas encore été primée par un autre concours. Les pièces sont évaluées par un jury d’experts d’après leur caractère remarquable ainsi que la nouveauté de l’œuvre et de la démarche artistique proposée.



Au printemps 2018, un jury sélectionnera les lauréats régionaux dans les deux catégories création et patrimoine et des expositions seront organisées dans des lieux emblématiques de chaque région afin de présenter les œuvres sélectionnées.

Un prix national sera ensuite décerné à un des lauréats régionaux pour la catégorie création sur le secteur Craft de Maison et Objet (7 au 11 septembre 2018) et pour la catégorie patrimoine sur le Salon International du Patrimoine Culturel (25 au 28 octobre 2018) leur offrant ainsi une forte visibilité et un accès aux marchés internationaux.

Candidatures en ligne jusqu’au 15 février 2018 : www.ateliersdart.com



www.ipreunion.com