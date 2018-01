Pour ce dimanche 28 janvier 2018, le soleil retrouve sa place sur une grande partie de l'île. Quelques averses sont à prévoir dans le cours de l'après-midi sur les hauts et dans l'intérieur de l'île. Le bulletin complet de Météo-France :

La journée, débute sous un large soleil contrarié par un léger voile nuageux. Seule la partie Est et Sud-Est de la Réunion conserve encore quelques passages nuageux plus ou moins épais des dernières entrées maritimes, s'accompagnant de quelques averses le long du flanc Est du Volcan.

En cours de matinée, l'évolution diurne permet aux nuages se développer le long des pentes mais le développement de ces nuages est contrarié par un effet d'asséchement de la masse d'air en altitude. Les sommets restent dégagés en cette fin de matinée.

L'après-midi, la couverture nuageuse devient plus compacte dans l'intérieur de l'île avec tout de même quelques trouées. Au fil des heures, les averses sont plus fréquentes sur les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest. Localement sous les averses les plus marquées des cumuls sont encore possibles.

En cours d'après-midi des débordements sont probables sur la Route du Littoral avec des averses vers la Possession et la Grande Chaloupe.

Vent faible localement modéré, de secteur Est avec des rafales voisines de 30 à 40 km/h sur le Sud sauvage et de Saint-Denis au Port. Le long des plages de l'Ouest le vent de Sud est présent en journée.

La mer est belle à peu agitée.



