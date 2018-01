Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 8 heures

Des mois de collecte pour la bonne cause. Afin d'améliorer le quotidien des enfants malades du CHU de Bellepierre et celui d'enfants en difficulté de Madagascar, l'opticien Saint-Pierrois Centre Optique, en partenariat avec les associations Éclats de l'île et Aïna, a permis à chacun de ses clients de verser 1 euro lors de leur achat pour l'une des deux associations. Au total, ce sont près de 6.500 euros qui ont été récoltés. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué. (photo Centre Optique)

