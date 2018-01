Depuis ce lundi 22 janvier 2018, les lycéens en classe de terminale peuvent faire leurs voeux pour leurs futures études post-bac. Après dix ans de demandes sur "admission post-bac", couramment nommé "APB", les voeux se font désormais sur la nouvelle plateforme mise en place par le ministère de l'Éducation : Parcoursup. À l'académie de La Réunion, on vante un outil "plus lisible" et qui remet la "question de l'orientation au centre du choix". Mais pour le principal syndicat étudiant l'Unef, "tout n'est pas rose".