Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Il se nomme Samuel Dijoux. Ce Réunionnais est un professionnel du roller. Dans une vidéo diffusée sur son Facebook, on l'aperçoit en train de descendre la route du volcan à fond avec des pointes effectués à 60 kilomètres/heure. Des images incroyables réalisées par Guyome Waraw de The Waraw Bay. Jugez plutôt. (Photo The Waraw Bay)

Il se nomme Samuel Dijoux. Ce Réunionnais est un professionnel du roller. Dans une vidéo diffusée sur son Facebook, on l'aperçoit en train de descendre la route du volcan à fond avec des pointes effectués à 60 kilomètres/heure. Des images incroyables réalisées par Guyome Waraw de The Waraw Bay. Jugez plutôt. (Photo The Waraw Bay)