L'heure de la rentrée a sonné ce lundi 29 janvier 2018. Ce sont 212 353 élèves, de la maternelle au lycée, qui vont reprendre l'école à La Réunion. Enfin, presque : à Cilaos, le retour en classe est reprogrammé pour le 5 février, faute à l'état du réseau routier.

Ça y est, c'est déjà la fin des vacances de l'été austral. 212 353 élèves, de la maternelle au lycée vont reprendre l'école ce lundi dans 522 écoles, 85 collèges et 48 lycées. Pour cette occasion, le recteur de l'académie, Vêlayoudom Marimoutou, se rendra dans le groupe scolaire Bouvet et à la cité colaire du Butor à Saint-Denis. Il ira à la rencontre des élèves, des équipes éducatives et des parents. Au lycée Leconte de Lisle, la nouvelle plate-forme d'inscription Parcourssup, destinée aux lycéens de terminale, sera notamment présentée.

Retour à la semaine de 4 jours pour 17 communes sur 24

Dès cette rentrée de janvier 2018, les écoles de 17 communes - sur les 24 que compte l'île - reprennent la semaine des 4 jours. Sont concernés : les Avirons, Bras Panon, Cilaos, Entre-Deux, Étang-Salé, Petite-Île, Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Salazie, Le Tampon, Trois-Bassins.

Du côté du Port, de La Possession, de Saint-Benoît, de Saint-Denis, de Saint-Joseph, de Saint-Paul et de Sainte-Rose, l'organisation du temps scolaire en vigueur est maintenue.

La rentrée reportée à Cilaos

"Compte-tenu des conditions dégradées de déplacement, des difficultés d'approvisonnement du cirque et dans un souci de sécurité des élèves et des personnels", le rectorat a indiqué que les classe ne rerpendront que ce lundi 5 février pour les écoles et le collège de Cilaos. Cette mesure concerne également les élèves de l'îlet Furcy, scolarisés à la Rivière Saint-Louis, ainsi que ceux de l'école Alphonse Daudet du Petit Serré.