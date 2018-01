Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Sudeau informe dans un communiqué qu'un nouvel éboulis est survenu ce lundi matin 29 janvier 2018 à 7h30 au lieu dit Ravine à Malheur entraînant deux nouvelles casses sur les canalisations des Hirondelles et du Pont du diable. La distribution d'eau a donc été fortement perturbée, voire interrompue, au Tampon dans plusieurs secteurs. Une reconnaissance en hélicoptère a eu lieu ce matin afin de mesurer l'ampleur des dégâts et cibler les purges nécessaires à la mise en sécurité du site et permettre aux agents d'intervenir en toute sécurité. Les opérations de maillage et d'interconnexion vont permettre de maintenir la distribution sur une grande partie de la commune. Toutefois, le secteur de Pont d'Yves partie haute ne pourra pas être alimenté.

Sudeau informe dans un communiqué qu'un nouvel éboulis est survenu ce lundi matin 29 janvier 2018 à 7h30 au lieu dit Ravine à Malheur entraînant deux nouvelles casses sur les canalisations des Hirondelles et du Pont du diable. La distribution d'eau a donc été fortement perturbée, voire interrompue, au Tampon dans plusieurs secteurs. Une reconnaissance en hélicoptère a eu lieu ce matin afin de mesurer l'ampleur des dégâts et cibler les purges nécessaires à la mise en sécurité du site et permettre aux agents d'intervenir en toute sécurité. Les opérations de maillage et d'interconnexion vont permettre de maintenir la distribution sur une grande partie de la commune. Toutefois, le secteur de Pont d'Yves partie haute ne pourra pas être alimenté.