Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 51 minutes

À 10 heures ce lundi 29 janvier 2018 le cyclone tropical intense Cébile se trouvait à 2795 km à l'est de La Réunion par les points 15.3 Sud et 81.6 Est. Il se déplace à la vitesse de 11 km/h le long d'une trajectoire ouest-sud-ouest. Le météore génère des vents soufflant en rafales à 260km/h. Il ne présente pas de danger pour La Réunion au cours des prochaines 72 heures. Selon les météorologues Cébile va encore plus s'éloigner de l'île et rester à bonne distance de toutes terres habitées (Photo https://www.mtotec.com)

