Pour la rentrée scolaire, c'est une journée ensoleillée qui attend nos marmailles. Quelques nuages persistent toujours sur les hauts de l'île indique Météo-France. Le bulletin complet ci-dessous :

Le début de journée est fort agréable et très ensoleillé sur la plupart des régions réunionnaises. Les nuages se développent comme à leur habitude assez rapidement en matinée dans les hauts et deviennent de plus en plus joufflus au fil des heures. Ces nuages commencent à lâcher quelques averses dès la mi-journée sans pour autant donner de bons cumuls. Ces averses débordent parfois dans l'après-midi sur le littoral Sud et Sud-Ouest de l'île occasionnant ici ou là de petites gouttes. Le soleil se maintient aisément sur le littoral allant de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose en passant par Saint-André.

Les températures maximales atteignent 29 à 31°C sur le littoral, 18°C au Pas de Bellecombe et 26 à 27°C dans les cirques.

Le vent est faible d'Est-Nord-Est avec de petites rafales temporairement en Baie de la Possession. Les Brises dominent de Saint-Pierre à la Pointe des Aigrettes.

La mer est peu agitée.



