Sur la RN5 Route de Cilaos, au vu de l'avancement de la piste provisoire dans le lit de la rivière, les convois ont repris, uniquement pour les véhicules légers, indique la Crgt ce lundi 29 janvier 2018. L'axe est toujours fermé à la circulation, suite à de multiples éboulements.

Pour rappel, l’organisation de ces convois se fait aux horaires suivants :

le matin :

- sens descendant départ à 6h de Peter Both et 6h30 d’Ilet Furcy

- sens montant départ de Rivière St Louis à 7h30.

le soir :

- sens montant départ de Rivière St Louis à 16h.

- sens descendant départ à 17h30 de Peter Both et 18h d’Ilet Furcy.

Entre Ilet Alcide et Cilaos, la circulation sera rétablie en journée à compter du mardi 30 janvier, avec des coupures de 45 minutes possibles sur les zones de travaux.

Par ailleurs, entre la rivière St Louis et Ilet Alcide, les conditions restent dégradées. Aussi, des convois se feront aux horaires suivants pour les véhicules de moins de 2.5 tonnes :

- Dans le sens descendant départ d’Ilet Alcide à 6h, 12h et 17h

- Dans le sens montant départ de Rivière St Louis à 7h, 13h et 18h.



La RN5 reste coupée à la circulation pour les véhicules de plus de 2,5 tonnes. L’ensemble de l’itinéraire reste fermé de nuit entre 19h et 6h.