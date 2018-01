Ci-dessous les résultats des événements sportifs de ce week-end. (Photo archives)

Basketball: 16èmes de la coupe de la Réunion masculine

Les matches compant pour les 16èmes de finale de la coupe de la Réunion ont eu lieu vendredi et samedi. Sur les 16 rencontres qui ont eu lieu, seuls 9 résultats nous ont été communiqués:

Saint Joseph – AMML2 (+7) 70-29

Bull's Chaudron – ASPTT 70-48

SABC – CS Portois 64-56

COM2 – TBB1 0-20

SPBB 2 – Aiglons d'orient 52-73

Saint Joseph 2 (+7) – Aiglons d'orient 2 57-48

TBB4 (+14) – Sainte Marie 1 106-101

Etang Salé 1 – BCD1 68-59

Saint Paul 2 (+7) – SPBB 1 43-94

Basketball: 8èmes de la coupe de la Réunion féminine

Les matches féminins comptant pour les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion étaient programmés samedi:

Aiglons d'orient – St Paul 48-45

Bull's Chaudron (+14) – BCD1 37-95

SPBB2 (+14) – SPBB1 64-25

Etang Salé – COM 40-62

TBB2 – Ste Marie 42-58

BCD2 exempt.

Le match des 16èmes de finale du trophée coupe de France opposant St Gratien à la Tamponnaise a eu lieu samedi soir en métropole. Face à ce club de Nationale 1, les Tamponnaises n'ont pas pu rivaliser et se sont inclinées 83 à 62 malgré l'avantage de +14 points en début de rencontre.

Handball: 13ème journée de championnat

La 13ème journée de championnat de 1ère division a eu lieu vendredi et samedi.

Côté masculin, la Cressonnière reste leader avec 39 points, devant Chateau Morange 37 points et St Pierre 33 points.

Saint-Pierre HBC - ASHB Tamponnais 33-29

Lasours - HBC Possession 31-24

HBCED - AS Château-Morange 25-38

JSB - ASC Saint-Gilles reporté 20/02

Cressonnière – Joinville 45-20

Port HBC - HBC Bois de Nèfles 25-41

Côté féminin, on jouait samedi soir. Saint Denis et le Tampon se partage toujours la tête du classement avec 34 points, devant la JSB avec 32 points.

Tamponnaise HBF – Cressonnière 31-20

JSB - JS Saline 32-12

FC Port - HBF Saint-Denis 23-33

Saint-Pierre HBC - ASL Piton St-Leu 21-24

HBC Saint-Joseph - HBC Bois de Nèfles 23-18

Volleyball: 10ème journée R1M

La 10ème journée du championnat régional masculin a eu lieu ce week end. Le SDOVB a remporté le derby dionysien et talonne les aigles blancs à la 3ème place du classement toujours dominé par le TGV.

VBC Saint-Denis - Saint-Denis Olympique 2-3 (17-25, 14-25, 29-27, 25-15, 12-15)

AV Entre-Deux - VB2CO 2-3 (25-22, 22-25, 18-25, 26-24, 8-15)

VB Saint-Pierre - Tampon GV 1-3 (17-25, 26-24, 17-25, 20-25)

Volleyball: 12ème journée R1F

La 12ème journée du championnat régional féminin était programmée samedi soir. En retard d'un match, le SDOVB a également joué vendredi soir et s'est imposé dans ses deux matches pour revenir à 4 points du TGV toujours leader du classement.

ASV Saint-André - Tampon GV 0-3 (15-25, 17-25, 12-25)

VB Saint-Pierre - VB2CO 3-1 (16-25, 25-14, 25-18, 25-23)

VBC Saint-Leu - Saint-Denis Olympique 0-3 (23-25, 17-25, 18-25)

VBC Saint-Denis - Aigles Blancs 3-0 (25-17, 25-9, 28-26)

Saint-Denis Olympique - Sainte-Marie VB 3-0 (25-12, 25-13, 25-20)

VTT: 1ère manche de la coupe XC

Le VCE organisait ce dimanche la 1ère manche de la coupe régionale de cross country sur le site du Front de Mer et de la Rivière des Roches de la commune de Bras Panon. Quentin Soubadou, désormais sous les couleurs du VCE, s'est largement imposé bouclant les 7 tours (35km) en 1h39, devant Giovanni Gonthier (T974) en 1h42 et Yannick Cornille (CSSD) en 1h43.

Trail: Tangue et Transvolcano

L'AAJM organisait un trail ce dimanche à la Plaine des Cafres sous deux formats, réunissant 875 coureurs: la Tangue de 24km et la Transvolcano de 45km au départ de la cité du volcan.

Sur le format court, sans surprise Juanito Lebon s'est imposé une fois encore, avec un joli chrono de 1h58'42. Il devance Guy Noel Lebon en 2h01 et Surfa Sanion en 2h06. Côté féminin, Pérrine Tramoni était bien seule pour cette première course de la saison; elle s'impose en 2h45 devant Clémence Hollinger en 2h51 et Perrine Obstetar en 3h02.

Sur le format long, Jean Marie Cadet s'est imposé au sprint une fois de plus en 4h26, devant Aurélien Escolano pour 1 seconde, et Fabrice Fontaine en 4h27. Côté féminin, Louise Classeau l'emporte en 6h19 devant Magali Fortane en 6h33 et Sophie Florquin en 6h46.

Karaté: Coupe de la Chaloupe

La Coupe combats du Club de la Chaloupe s'est déroulée ce dimanche au gymnase de Stella à St Leu. Les vainqueurs par catégorie sont:

Benjamine -30 Kg Féminin : Libel Celia

Benjamine -35 Kg Féminin : Ichambe Ranemachi

Benjamine -45 Kg Féminin : Buisson Delar Lau

Benjamine +50 Kg Féminin : Achelous Shana

Minime -40 Kg Féminin : Valliamee Kyara

Minime -45 Kg Féminin : Brabant Oceane

Minime -50 Kg Féminin : Royer Emelyne

Minime +55 Kg Féminin : Esther Roxane

Cadette -54 Kg Féminin : Elisabeth Emma Marie

Cadette +54 Kg Féminin : Grondin Stecy

Junior Open Féminin : Morel Julie

Benjamin -35 Kg Masculin : Henriette Matthis

Benjamin -40 Kg Masculin : Baronne Rock William

Benjamin -45 Kg Masculin : Bourhis Benji

Jamin -50 Kg Masculin : Hoarau Theo

Benjamin +55 Kg Masculin : Barencourt Yven

Minime -35 Kg Masculin : Verbard Yann

Minime -40 Kg Masculin : Robert Thomas

Minime -45 Kg Masculin : Soundron Nathan

Minime -50 Kg Masculin : Beril Mederick

Minime -55 Kg Masculin : Reoute Noah

Minime -60 Kg Masculin : Galmar Lucas

Minime +65 Kg Masculin : Clarivet Lucas

Cadet -52 Kg Masculin : Herode Teo

Cadet -57 Kg Masculin : Fanguimache Mathias

Cadet -63 Kg Masculin : Belair Thomas

Cadet -70 Kg Masculin : Paulo Sullivan

Junior Open Masculin : Fanguimache Jonathan

Senior Open Masculin : Fanguimache Jonathan

Vétérans Open Masculin : Vingadassalom Jannick

Athlétisme: Gado en grande forme

Le Réunionnais Ruben Gado, licencié à Clermont, concourrait ce week end à Madrid dans un match international d'épreuves combinées avec l'équipe de France face à l'Espagne, la République Tchèque, la Grande Bretagne et la Pologne. Avec un nouveau record personnel à 6014 points, Gado s'est imposé et a permis à l'équipe de France de l'emporter. Pour cela, le Réunionnais a battu deux records à la longueur (7,33) et à la hauteur (2,00), a égalé un autre sur 60m haies (8"32) puis a été solide sur les épreuves de 60m (6"99), de perche (5,30), de 1000m (2'40"96) et de poids (12,91).

Judo: Championnat régional juniors 1ère division

Le championnat régional juniors a eu lieu ce week end et a permis d'entériner la sélection pour les 1/2 finales du championnat de France Juniors qui auront lieu le 17 mars en métropole.

Tous les podiums d'hier sont donc sélectionnés:

-48 : CASTRO Alexia (DOJO PORTOIS) 1ère

-63 : HALÉ Zoé (JCO 974) 1ère

-70 : YAHI Manel (JCO 974) 1ère

-60 : BALEYA Quentin (ADGQ JCM ST-PAUL) 1er, LATCHOUMANE Samuel (JCM ST-DENIS) 2ème, DABREZA Florian (DOJO PORTOIS) 3eme

-66 : FRANÇOISE Raphaël (ADGQ JCM ST-PAUL) 1er, DUGAIN Kévin (JCM ST-DENIS) 2ème, BAILLIF Ryan (DOJO PORTOIS) 3ème

-73 : BAILLIF Kenjy (DOJO PORTOIS) 1er, BENARD Adrien (DOJO LA RAVINE) 2ème

+100 : TAPACHES Jonathan (JCM ST-DENIS) 1er

Sont aussi qualifiés hors quota :

LUCIAN Slohan (-55, DOJO PORTOIS)

JAONA Freddy (-60, JCM ST-DENIS)

ABDOUROIHAMANE Salim (-81, DOJO PORTOIS)

DUFESTIN Floriane (-57, DOJO DE LA RAVINE)

BERTSCHY Mayla (-70, JCM ST-DENIS)

Léa FONTAINE (+78, JCM ST-DENIS)