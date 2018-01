L'ancien premier adjoint Richard Nirlo occupe désormais les fonctions de maire de Sainte-Marie. Il a été élu à ce poste ce mardi 30 janvier 2018 par le conseil municipal de la ville. L'élu remplace à ce poste le sénateur Jean-Louis Lagourgue, touché par la loi sur le non-cumul des mandats. (Photo d'illustration)

Ce dernier est devenu sénateur le 24 septembre dernier. Nassimah Dindar et Viviane Malet, présentes elles aussi sur la liste "L’entente républicaine" de la plateforme de la droite, ont aussi été élues. Le quatrième parlementaire élu Michel Dennemont a, lui, défendu les couleurs du LPA et du PS. Jean-Louis Lagourgue a dû démissionner de son mandat de maire car il est impossible de cumuler les fonctions de sénateur et de premier magistrat.

Il a été élu pour la première fois aux élections municipales partielles dans la ville sainte-marienne en 1990 puis a été conseiller général de Sainte-Marie de 1992 à 1998. Depuis 2010, il a aussi exercé la fonction de vice-président du Conseil régional.

