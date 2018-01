Que vous réserve le ciel de ce mardi 30 janvier 2018 ? Faut-il ressortir le parapluie ou prévoir la casquette contre le soleil ? Une question existentielle à laquelle répond Météo-France. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions.

On retrouve un ciel bien dégagé et lumineux sur le département au petit matin. Les averses tombées au cours de la nuit sur l'Est et le Nord-Est se sont dissipées. Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des pentes, laissant les hauts sommets sous un beau ciel bleu.

L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur et de petites averses se produisent par place. Du fait de la faiblesse du vent en altitude, il est difficile de privilégier une région plus qu'une autre. Les plus hauts sommets gardent un ciel dégagé. Soleil et nuages se partagent le ciel dans les cirques et les plaines.

La bordure littorale conserve de belles périodes ensoleillées. Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur le littoral, 22 à 23°C au Pas de Bellecombe et 25 à 27°C dans les cirques.

Le vent est faible d' Est-Nord-Est avec des rafales de 40/45 km/h en Baie de la Possession, vers le Port et Sainte-Rose. Les brises prédominent ailleurs. La mer est peu agitée, temporairement agitée aux endroits ventés.