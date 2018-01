Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 9 heures

Dès ce jeudi 1er février 2018, les tarifs à la pompe vont augmenter. Le prix du sans plomb augmente de 1 centime et passe à 1,44 euros le litre tandis que le gazole est hausse de 4 centimes et arrive à 1,16 euros le litre. La bouteille de gaz est quant à elle en baisse et coûtera 18,07 euros. Nous publions le communiqué préfectoral dans son intégralité ci-dessous.

Dès ce jeudi 1er février 2018, les tarifs à la pompe vont augmenter. Le prix du sans plomb augmente de 1 centime et passe à 1,44 euros le litre tandis que le gazole est hausse de 4 centimes et arrive à 1,16 euros le litre. La bouteille de gaz est quant à elle en baisse et coûtera 18,07 euros. Nous publions le communiqué préfectoral dans son intégralité ci-dessous.