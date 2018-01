Le temps sera agréable avec un soleil généreux sur toute l'île ce mardi matin 30 janvier 2018 et il y aura quelques averses dans l'après-midi, indique Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

La matinée est ensoleillée et le temps agréable. Quelques nuages circulent dans le flux de Nord-Est du côté de Saint-Benoit. Ils remontent vers la Plaine des Palmistes. Puis les nuages de pentes s'emparent de l'île tout en laissant les plus hauts sommets et les trois Cirques dégagés.

Cet après midi, la couverture nuageuse s'impose plus franchement sur les hauts, et quelques averses se produisent ici où là. Leur préférence va pour la région du Tampon jusqu'à la Possession en passant par Bois de nèfles Saint-Paul.Les plages de l'ouest sont sous un régime de brises. Un peu plus tard les nuages débordent du côté de Saint-Gilles et de la baie de Saint-Paul.

Le vent faible à modéré de Nord-Est est sensible en baies de la Possession et de Saint Paul, ainsi que de Saint Philippe à Sainte Rose, avec des rafales atteignant 40 à 45 km/h en début de journée.

La mer est peu agitée, temporairement agitée sur les zones exposées au vent.