Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 7 heures

Lionel Calenge, le directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU), présente ce mercredi 31 janvier 2018 à Paris le plan de retour à l'équilibre du CHU au Comité pour la performance et la modernisation de l'offre de soins (COPERMO). Objectif : obtenir une aide à l'investissement. Dans le même temps, la grève illimitée lancée par la CFDT "Santé-Sociaux" se poursuit sur le site de l'hôpital de Bellepierre dans le Nord de l'île. Les différentes fédérations du syndicat se mobilisent à cette occasion. Malgré le service minimum en vigueur et les réquisitions du personnel, les syndicalistes espèrent la venue et le soutien des salariés. (Photo d'illustration)

