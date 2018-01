BONJOUR - Voici les titres développés mercredi matin 30 janvier 2018



- La Réunion explose les prix pour les cartes grises

- [VIDÉO] Football - Coupe de la Ligue: le PSG en finale, M'Bappé exclu, Nieymar s'amuse

- Le dernier phénomène remonte à 2011 dans l'île - Une éclipse lunaire totale à ne pas rater... en juillet

- Le plan de retour à l'équilibre présenté ce mercredi - Hôpital - Le CHU joue son avenir à Paris

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "tromper quelqu'un"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil et quelques averses

La Réunion explose les prix pour les cartes grises

Pourquoi le tarif de la carte grise de La Réunion est t-il l'un des plus chers de France ? Sur l'île, le prix fixé chaque année par le Conseil Régional s'élève à 51 euros. S'il est resté stable en 2018 par rapport à l'année précédente, le coût du certificat d'immatriculation réunionnais est l'un des plus onéreux des départements français. En moyenne, les Français paient 42 euros de taxe régionale pour obtenir leur carte grise.

[VIDÉO] Football - Coupe de la Ligue: le PSG en finale, M'Bappé exclu, Nieymar s'amuse

Le Paris SG, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour sa cinquième finale de Coupe de la Ligue consécutive en allant battre Rennes 3 à 2 mardi. La rencontre a été marqué par l'exclusion de Mbappé après un vilain geste sur Sarr (63e) et par ce que le Parisien Neymar a ensuite qualifié de "blague" : il fait semblant de relever le Rennais Traoré avant de retirer sa main et de repartir en riant

Le dernier phénomène remonte à 2011 dans l'île - Une éclipse lunaire totale à ne pas rater... en juillet

La prochaine éclipse lunaire totale va se dérouler à La Réunion dans la nuit du 27 au 28 juillet 2018. Spectacle garanti. Le dernier phénomène de ce type date du 15 juin 2011 dans l'île. Une autre éclipse aura aussi lieu ce mercredi 31 janvier mais on ne verra rien dans le ciel selon les météorologues amateurs d'Actus Météo 974.

Le plan de retour à l'équilibre présenté ce mercredi - Hôpital - Le CHU joue son avenir à Paris

Lionel Calenge, le directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU), présente ce mercredi 31 janvier 2018 à Paris le plan de retour à l'équilibre du CHU au Comité pour la performance et la modernisation de l'offre de soins (COPERMO). Objectif : obtenir une aide à l'investissement pour le financement de nouveau bâtiments. Dans le même temps, la grève illimitée lancée par la CFDT "Santé-Sociaux" se poursuit sur le site de l'hôpital de Bellepierre dans le Nord de l'île. Les différentes fédérations du syndicat se mobilisent à cette occasion. Malgré le service minimum en vigueur et les réquisitions du personnel, les syndicalistes espèrent la venue et le soutien des salariés.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "tromper quelqu'un"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "tromper quelqu'un"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil et quelques averses

Le temps sera agréable avec un soleil généreux sur toute l'île ce mardi matin 30 janvier 2018 et il y aura quelques averses dans l'après-midi, indique Météo France