Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 8 heures

Ce jeudi 30 janvier 2018, le collectif Band Cochon a partagé une image prise sur la route du volcan. On y voit une masse de déchets jonchant le sol et la végétation. "On attend quoi pour verbaliser ? Que l'inscription de La Réunion au patrimoine mondial soit remise en question ?" s'interroge le groupe.

