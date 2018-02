Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

A 10 heures ce jeudi 1er février 2018 le cyclone intense Cebile se situait à 2235 km à l'est-nord-est de La Réunion par les points 15.6 sud et 76.2 est. Il et doté d'un oeil de 100 km de diamètre qui "pourrait largement engloutir l'île Maurice et La Réunion" indique Météo France. Le système se déplace vers l'ouest à la vitesse de 4 km/h. Il ne présente pas de danger pour l'île (Photo satellite publiée par L'oeil du cyclone/Twitter)

