Le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO) a examiné ce mercredi 31 janvier 2018 à Paris la situation du Centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU). Une décision favorable a été rendue concernant la reconstruction du bâtiment central de l'hôpital de Saint-Pierre et le plan de retour à l'équilibre. Nous publions ci-après le communiqué commun de l'Agence régionale de santé et du CHU. (Photo d'illustration)

Le Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation des établissements hospitaliers (COPERMO) a examiné hier, mercredi 31 janvier, la situation du CHU de La Réunion sur deux aspects : la reconstruction du bâtiment central du site Sud (Saint Pierre) et le plan d’action proposé par l’établissement au regard d’une situation financière dégradée. Le COPERMO a rendu une décision finale favorable sur le dossier, présenté par l’ARS et l’établissement, de reconstruction du bâtiment central du CHU de La Réunion sur le site de Saint Pierre.

La ministre des Solidarités et de la Santé devrait annoncer prochainement une aide nationale à l’investissement pour contribuer à cette opération. Le soutien national s’accompagnera de recommandations sur le capacitaire et sur la nécessité de sécuriser le coût global de l’opération. Ce nouvel appui fait suite au soutien financier exceptionnel au fonctionnement apporté déjà par le ministère en août 2017 de 50 millions d’euros sur 4 ans pour la moitié en crédits pérennes.

Le plan de retour à l’équilibre 2018-2022 présenté par le CHU a été, par ailleurs, validé. Il doit être mis en œuvre sans délai. Le COPERMO sera ainsi très attentif au respect des engagements pris auprès de lui pour remettre l’établissement sur une trajectoire assainie et assumer pleinement sa mission à la Réunion et en Océan Indien.

Cette validation est un signal de confiance et de crédibilité adressé par le Gouvernement au dossier du CHU, et une première étape importante dans son redressement. Ce soutien de l’Etat pour exceptionnel qu’il soit ne saurait, à lui seul, résoudre les difficultés financières majeures auxquelles le CHU de la Réunion est confronté. En effet, s’il n’y a aucune fatalité au déficit, c’est avant tout sur les efforts collectifs de la communauté hospitalière que le défi de la transformation et de la performance repose.

L’ARS Océan Indien poursuivra l’accompagnement attentif du CHU dans son engagement à dépasser ses difficultés financières et mener sa modernisation au bénéfice des patients. Un point mensuel sera assuré par ses services. Sous l’égide de la direction du CHU, la communauté médicale et les représentants des personnels seront sollicités en continu sur les grands choix stratégiques comme sur les étapes de mise en œuvre du plan.

Ce plan de retour à l’efficience est engageant et exigeant pour le CHU. Il est cependant indispensable pour dispenser durablement des soins de qualité à ses patients, moderniser l’établissement, et consolider son attractivité. La Direction du CHU a la volonté résolue, avec le soutien du conseil de surveillance et la position vigilante et responsable de la communauté médicale, de mettre en œuvre avec méthode et concertation ce Plan dans le cadre d'un dispositif de suivi avec l’ensemble des acteurs du CHU.

Le COPERMO et l’ARS seront très attentifs aux engagements pris pour remettre l’établissement sur une trajectoire de gestion rééquilibrée. Un point semestriel sur l’état de mise en œuvre du plan d’action et ses effets sur le suivi de la situation financière du CHU sera assuré à cet effet au niveau national. Ce suivi renforcé permettra notamment au COPERMO de piloter le versement des aides nationales en fonctionnement consenties en contrepartie de l’effort de redressement accompli par le CHU lui-même.