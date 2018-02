Un ciel dégagé et un temps ensoleillé avec quelques petites averses, c'est ce que promet Météo France pour ce jeudi 1er février 2018. Nous publions ci-dessous les prévisions des météorologues

Au lever du jour les entrées maritimes flirtent avec le littoral Est et viennent assombrir le ciel de Saint-Philippe à Saint-André. De petites averses ne sont pas à exclure du côté de Champ Borne. Ailleurs le ciel est dégagé et le temps ensoleillé.

Dans le courant de la matinée et dans une atmosphère relativement sèche, les nuages entament leur bourgeonnement le long du pourtour réunionnais. Pour l'essentiel, le ciel est dégagé et c'est une impression de beau temps qui prédomine ; le littoral, de Saint-Philippe à Saint-Denis en passant par l'Ouest profite d'un généreux soleil, de même que les cirques et les sommets au-dessus de 1500m.

A partir de la mi-journée, la couverture nuageuse se densifie et est porteuse de petites averses vers la Plaine des Cafres, Les Colimaçons, les hauts de Saint-Paul ou Dos-d'Âne. Le littoral Ouest profite encore d'un temps clément, tout comme les cirques et les sommets. La fin de la journée voit la dissipation progressive des nuages pour laisser la place à une nuit étoilée.

Le vent de secteur Est est faible, mais reste sensible le long du Sud Sauvage et entre La Grande Chaloupe et Sainte-Marie avec des rafales voisines de 30 à 40 km/h.

Les températures maximum sont comprises entre 30 et 32°C sur le littoral, 18°C au volcan, 19°C au Maïdo, 28°C à Takamaka, 23°C au Brulé et à Petite France, 27°C dans Salazie et Cilaos.

La mer est peu agitée à agitée au déferlement des petites houles de Sud-Ouest et d'alizé.