À l'issue d'une phase de concertations et de débats, les équipes du Centre hospitalier Gabriel-Martin (CHGM) viennent de choisir le nom de la nouvelle structure mise en service en 2019 dans le quartier de Cambaie à Saint-Paul et actuellement en cours de construction. Elle s'appellera Centre hospitalier ouest Réunion. Nous publions ci-après le communiqué du CHGM. (Photo d'illustration)

À l’issue de différentes phases de concertations et de débats, les équipes du Centre Hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul ont choisi hier le nom du nouvel hôpital qui sera mis en service en 2019 du côté de Cambaie. A l’issue d’un vote unanime organisé dans l’enceinte de l’hôpital, a été choisie la dénomination suivante :

CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION

Plus d’une centaine d’agents du CHGM, toutes catégories confondues, ont participé à ces ateliers et exploré des dizaines de pistes différentes, des plus sérieuses aux plus créatives. Puis six propositions finales ont été soumises ces dernières semaines à un jury composé de la Direction Générale, du Président de la Communauté médicale de l’établissement, des chefs et cadres de pôle, des représentants syndicaux et des représentants des usagers. C’est ce jury qui a procédé hier au vote final.

En conséquence, le nom de CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION sera officiellement utilisé dès la mise en service du nouvel établissement, en mars 2019.

Dans les tous prochains jours, le nouveau nom va être confié à une équipe de graphistes qui plancheront sur l’identité visuelle complète du nouvel hôpital.

Deux de leurs propositions seront alors soumises à l’avis de la population de l’Ouest selon des modalités que nous aurons le plaisir de vous présenter prochainement. Le logo et les couleurs du CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION devraient ainsi être connus en avril prochain.