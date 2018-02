On connaît enfin les délégations des vice-présidents du Conseil départemental. La première assemblée plénière de l'année se tiendra le mercredi 7 février 2018. Un premier rendez-vous également pour le président Cyrille Melchior, élu le 18 décembre dernier, et ses élus. Nous les publions ci-après. (Photo d'archives)

Le premier vice-président Jean-Marie Virapoullé s'occupera de la "Coordination de l'action sociale sur l'ensemble des compétences du pôle Solidarité, protection de l'enfance, politique de prévention et de santé, accompagnement social des publics en difficulté, conventions territoriales de solidarité (volet social)." La 2e vice-présidente Béatrice Sigismeau des "Affaires culturelles, insertion par l'activité économique. Le 3e vice-président Daniel Gonthier des "Finances et affaires institutionnelles, nationales et internationales".

La 4e vice-présidente Laurence Mondon du "Développement des Hauts". Le 5e vice-président Serge Hoareau des "Affaires agricoles, affaires et européennes". La 6e vice-présidente Claudette Grondin de "Environnement et développement durable". Le 7e vice-président Patrick Malet de "l'Eau, aménagement, gestion et développement des infrastructures routières et hydrauliques".

La 8e vice-présidente Marie-Lyne Soubadou des "Collèges et de l'éducation". Le 9e vice-président Alain Armand de la "Modernisation managériale, conventions territoriales de solidarité (investissement)". La 10e vice-présidente Marie-Paule Balaya des "Personnes âgées et handicapées, y compris de leur transport. Le 11e vice-président Philippe Potin des "Sport et jeunesse.

La 12e vice-présidente Augustine Romano de la "Petite enfance. Le 13e vice-président Enaud Rivière de "l'habitat". Rémy Lagourgue, élu délégué, s'occupera du "Bâtiment et de la valorisation patrimoniale". Serge François Hoarau, élu délégué, s'occupera de "l'Achat et commande publique".