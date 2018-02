Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

C'est une annonce d'emploi pour le moins déroutante. L'Insee de Saint-Denis recherche actuellement un volontaire de service civique, destiné à la mise en place de la démarche qualité sur le recensement de la population. Surprise : suite à la description du poste et du profil, on retrouve des conditions de rémunération. Soit un salaire net de 770 euros et une indemnité de logement de 820 euros... uniquement pour les candidats dont la résidence principale est située hors du département. C'est une disposition légale du service civique qui permet cette différenciation.

C'est une annonce d'emploi pour le moins déroutante. L'Insee de Saint-Denis recherche actuellement un volontaire de service civique, destiné à la mise en place de la démarche qualité sur le recensement de la population. Surprise : suite à la description du poste et du profil, on retrouve des conditions de rémunération. Soit un salaire net de 770 euros et une indemnité de logement de 820 euros... uniquement pour les candidats dont la résidence principale est située hors du département. C'est une disposition légale du service civique qui permet cette différenciation.