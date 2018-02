Comme chaque année depuis 2011, l'étude des usages d'internet et des réseaux sociaux par pays est sortie en cette fin du mois de janvier. Réalisée par les plateformes Hootsuite et We Are Social, l'étude revient en chiffres sur les grandes tendances de l'année 2017. Tour d'horizon pour La Réunion :

Avec 430.000 utilisateurs d'internet pour près de 870.000 habitants, La Réunion a connu en 2017 une hausse de 13% en un an, soit plus de 50.000 Réunionnais. Un usage qui s'accompagne de celui des réseaux sociaux : selon l'étude menée par Hootsuite et We Are Social, l'utilisation des réseaux sociaux a connu une hausse de 16% en 12 mois, soit 60.000 personnes en plus concernées.

- Plus de mobiles que d'habitants -

Comme les tendances des dernières années le laissaient présager, le mobile prend une place toujours plus importante dans le quotidien des Réunionnais. D'après les chiffres de l'étude, 959.300 téléphones portables sont en service ce qui représente… 110% de la population réunionnaise. 44% des téléphones en service utilisent un forfait prépayé.

Une hausse de 1% soit 13.000 forfaits téléphoniques de plus par rapport à 2016. On dénombre 370.000 Réunionnais utilisant les réseaux sociaux sur mobile, soit 60.000 usagers de plus qu'en 2016.

En termes de connexion internet, le mobile représente un quart du trafic (26%) contre deux tiers pour l'ordinateur. Les Réunionnais préfèrent donc toujours largement se connecter via un ordinateur même si le chiffre est à la baisse (11%) par rapport à 2016. À l'inverse, la connexion par mobile connaît un bond spectaculaire de 34% en un an. Le reste des connexions est partagé entre les tablettes (8% et une hausse de 21%) et par les consoles de jeux vidéo (0,31% avec une hausse de 11%)

- Facebook, roi des réseaux -

En 2017, le nombre d'utilisateurs de Facebook est égal… au nombre de Réunionnais utilisant internet : 430.000, soit 49% de la population selon l'étude. Son usage sur mobile se fait par 86% des membres du réseau social, et on estime à près de deux tiers (65%) les utilisateurs se connectant chaque jour sur la plateforme. La répartition par sexe est équilibrée puisque 51% de femmes contre 49% d'hommes utilisent le site créé par Marck Zuckerberg.



