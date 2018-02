Les transporteurs routiers obtiennent gain de cause à l'issue d'une réunion organisée ce vendredi matin 2 février 2018 à la Région Réunion avec le président Didier Robert. La collectivité a augmenté la taxe sur les carburants de 6,33 centimes d'euros sur le litre de diesel au 1er janvier afin de se conformer à des directives nationales liées aux lois de finances 2018 et sur la transition énergétique. La Région va donc leur rembourser cette augmentation dans le cadre d'un nouveau dispositif. Depuis 2012, les professionnels de la route sont en effet déjà remboursés à hauteur de 5 centimes pour les poids lourds et à hauteur de 20 centimes pour les taxiteurs, ambulanciers ou auto-écoles. (Photo d'illustration)

"On est contents et très satisfaits. Nous avons fait des propositions et la Région aussi. Nous serons désormais remboursés tous les 3 mois. Avant cela prenait six mois. La Région nous rembourse déjà 5 cts dans le cadre du dispositif carburant professionnel dont nous bénéficions déjà et elle va aussi nous rembourser les 6,33 cts d'augmentation de la taxe carburants. Elle va aussi nous faire une avance de trésorerie à hauteur de 25 %", explique Didier Hoareau, président de l'Unostra, contacté par téléphone.

Il a assisté à cette réunion qui a durée 1h30. "La taxe carburant augmentera chaque année de 6,33 cts sur le gazole pour aligner le prix de ce carburant sur l'essence jusqu'en 2025", ajoute le syndicaliste. Jean-Bernard Caroupaye, président de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), se satisfait lui aussi de ce nouveau dispositif.

"On va avoir un nouveau dispositif regroupant les 5 cts déjà remboursés et le remboursement de l'augmentation de 6,33 cts soit 11 cts. On aura l'avance de trésorerie de 25 % puis il y aura une régularisation. Le président Robert a été très à l'écoute et sensible à la situation économique très sensible des transporteurs. Je suis très content", glisse-t-il.

Il étudie toujours la possibilité de mettre en place le gazole professionnel. Pour rappel, les prix du gazole et de l'essence vont converger afin de réduire le recours aux énergies fossiles et favoriser l'utilisation de voitures électriques. Les transporteurs voyaient d'un mauvais œil l'augmentation sur la taxe des carburants. Plus d'inquiétude à avoir pour eux avec la compensation qu'ils viennent d'obtenir.

