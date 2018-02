Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 4 heures

Les syndicalistes de Force ouvrière (FO) ont distribué des tracts à 6 heures du matin ce vendredi 2 février 2018 devant le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à Bellepierre (Saint-Denis). Objectif : informer le personnel sur l'appel à la grève lancé par le syndicat pour le 7 février. Un tour de chauffe avant de passer à l'action contre le plan de retour à l'équilibre (PRE) contesté par les syndicats dont FO. La CFDT est elle en grève depuis le 30 janvier dernier. Les grévistes protestent contre les suppressions de postes et de lits contenus dans le PRE élaboré par la direction de l'établissement. Ce plan a été validé mercredi soir par le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO). Le rassemblement des grévistes aux abords du CHU s'est terminé vers 7 heures 30 mais il a provoqué d'importants embouteillages dans le secteur et à l'entrée de la route du littoral dans le sens la Possession - Saint-Denis. Les bouchons n'étaient pas encore résorbés à 7 heures 40 (Photo d'illustration)

Les syndicalistes de Force ouvrière (FO) ont distribué des tracts à 6 heures du matin ce vendredi 2 février 2018 devant le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à Bellepierre (Saint-Denis). Objectif : informer le personnel sur l'appel à la grève lancé par le syndicat pour le 7 février. Un tour de chauffe avant de passer à l'action contre le plan de retour à l'équilibre (PRE) contesté par les syndicats dont FO. La CFDT est elle en grève depuis le 30 janvier dernier. Les grévistes protestent contre les suppressions de postes et de lits contenus dans le PRE élaboré par la direction de l'établissement. Ce plan a été validé mercredi soir par le Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO). Le rassemblement des grévistes aux abords du CHU s'est terminé vers 7 heures 30 mais il a provoqué d'importants embouteillages dans le secteur et à l'entrée de la route du littoral dans le sens la Possession - Saint-Denis. Les bouchons n'étaient pas encore résorbés à 7 heures 40 (Photo d'illustration)