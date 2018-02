Le soleil devrait briller tout au long de ce journée de vendredi, mais il y aura quelques averses dans le courant de l'après-midi, nous promet Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Au lever du jour, les températures sont un peu fraîches dans les hauts, avec des températures minimales de 2 à 3 degrés inférieures aux normales. On relève de 8 degrés au Maïdo à 13 degrés à Cilaos avec 10.5 degrés à la Plaine des Cafre et 9 degrés à la plaine des Chicots. En bord de mer les températures sont plus conformes avec des températures de 22 à 25 degrés

Aucune précipitation n'a été recueillie cette nuit.

En début de matinée, le soleil brille généreusement sur la majeure partie de l'île. Puis, au fil des heures, les premiers nuages bourgeonnent lentement le long des pentes. Ces nuages, d'abord inoffensifs, deviennent plus menaçants l'après-midi et s'accompagnent d'averses, plus fréquentes sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest . Ces averses peuvent s'avérer localement soutenues notamment sur le nord-ouest de l'ile.

En fin d'après-midi ou début de nuit suivante, de nouvelles averses abordent notre département par l'Est.

Les brises sont prédominantes à l'intérieur de l'île mais un vent de Sud-Est sensible s'établit sur le littoral avec des pointes de 30 à 40 km/h sur les plages de l'Ouest et sur le littoral Est. Les températures maximales, sensiblement les mêmes que la veille, grimpent jusqu'à 32 à 33 dg sur le littoral et 22 dg pour le Volcan.

La mer est peu agitée à agitée par une petite houle d' Est.